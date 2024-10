Folkeuniversitetet konkurs – nesten 200 mister jobben

Det bekrefter styreleder Lina Buvik Vibe overfor Nordre Aker Budstikke. Hun omtaler situasjonen som «veldig, veldig trist».

– Vi har inntil de siste dagene jobbet hardt for at vi skulle lykkes, men dessverre gikk ikke det. Det er mange mekanismer som har gjort at vi har gått konkurs, ingen enkeltårsaker, sier Vibe.

Folkeuniversitetet ble stiftet første gang i 1864.

Selskapet har de siste årene tilbudt kurs rettet mot både bedrifter og enkeltpersoner. Ifølge Proff hadde Folkeuniversitetet 189 ansatte.

