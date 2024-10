Israels militære hevder at Hizbollah-leder er drept

Det israelske militæret opplyser om dødsfallet i et innlegg på X lørdag formiddag. Israel gjennomførte en rekke luftangrep mot Beirut og områder sør i Libanon fredag kveld og natt til lørdag. Ett av målene var angivelig Hizbollah-lederen.

Tidligere opplyste en kilde tett på Hizbollah til Reuters at Nasrallah var i live. Også det iranske nyhetsbyrået Tasnim har meldt at han lever.

Israels militære (IDF) skriver at angrepene i Libanon var rettet mot Hizbollah-mål.

– I løpet av de siste to timene har IAF (den israelske luftstyrken, jour.anm) utført omfattende angrep mot flere titall terrormål som hører til terrororganisasjonen Hizbollah i området Bekaa og i flere ulike områder sør i Libanon, skriver Israels militære (IDF) i et innlegg på X.

Vitner opplyser til nyhetsbyrået Reuters at det ble hørt mer enn 20 luftangrep i Beirut før daggry lørdag. Tusenvis har forlatt hjemmene sine sør i den libanesiske hovedstaden og samlet seg i parker, på fortau og andre plasser.

IDF skriver også at en bakke-til-bakke-rakett ble skutt fra Libanon til Israel og falt ned i et åpent område midt i landet, men at dette ikke utløste noen flyalarm. Videre opplyser militære at det undersøker hendelsen.