WSJ: – Hassan Nasrallah møtte sin rettferdige skjebne

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Israels defensive kampanje mot Hizbollah er en lærdom for Vesten. Joe Biden og europeiske ledere har konsekvent preket våpenhvile og de-eskalering. Men Israel har vist hva som trengs for å skape avskrekking, innbefattet å sende Hassan Nasrallah til hans rettferdige skjebne. Dette er ikke eskalering, slik en del i Vesten hevder. Eskaleringen skjedde 7. oktober 2023, med massakren fra Hamas og rakettbombardementet fra Hizbollah dagen etter.

Financial Times

Donald Trump ser ut til å tro at økt toll kan løse alle USAs problemer: Temme Kina, styrke sysselsettingen, betale for skattekutt, senke matprisene og styrke dollarens stilling. Det er mange gode grunner til å være skeptisk til denne trylleformelen.

Die Welt

Tyskland kutter radikalt i nødhjelpsbudsjettet. Det koster ikke bare menneskeliv. Det overlater også det geopolitisk viktige kontinentet til imperialistiske stormakter, som Kina og Russland.

The Economist

Nøkkelen til å avslutte konflikten i Midtøsten ligger i sør. Hezbollah har sagt at angrepene på Israel vil stoppe når det er våpenhvile i Gaza. En slik avtale vil åpne for at militsen trekker seg tilbake og følger FN-resolusjon 1701.

Les også Die Welt: – Motstanden mot salg av Commerzbank er grotesk Commerzbank blir plutselig betraktet som en nasjonal arv, skriver Die Welt.