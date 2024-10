Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Kamala Harris påstår nå at krisen på grensen skyldes Donald Trump og republikanere i Kongressen fordi de har sagt nei til et lovforslag som ville ha styrket grensesikkerheten. Men her er det flere år med feilslått politikk som ligger bak.

Financial Times

Liberaldemokratene i Japan har valgt Shigeru Ishiba til statsminister. Han er en slags outsider i eget parti, men likevel seiret han. Nå må han vise pragmatisme for å kunne lykkes.

Die Welt

Israel har de seneste dagene gjort akkurat det som måtte gjøres. Som vanlig svarer utenriksminister Annalena Baerbock med kritikk. Er Tyskland venn av Israel når det virkelig kommer til stykket? Det har vært tysk utenrikspolitisk doktrine siden Israels opprettelse, men akkurat nå virker det ikke sånn.

Dagens Industri

Det finnes ingen vei tilbake. Europeiske politikere må få på plass tiltak som stimulerer overgangen til elbiler. Men de europeiske bilprodusentene må også kunne tilby kjøretøy som tåler konkurransen, som folk vil kjøpe. At overgangen for øyeblikket har mistet fart, er ingen unnskyldning for å kutte ned på investeringene i utslippsfri teknologi.

