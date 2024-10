Nedtur for britisk økonomi – øker sannsynligheten for økte skatter

Bruttonasjonalproduktet (BNP) økte med 0,5 prosent i andre kvartal, det er 0,1 prosentpoeng lavere enn hva økonomer hadde ventet.

Tallene er fra før Storbritannia fikk en ny regjering, men den lave veksten i økonomien er likevel et skudd for baugen for britenes statsminister Keir Starmer.

BNP-tallene føyer seg inn i rekken av negative nyheter for den relativt ferske regjeringen.

Inflasjonen i Storbritannia ligger over målet til den engelske sentralbanken, noe som kan forsinke rentekutt. I tillegg har britenes gjeld steget til 100 prosent av BNP, noe som øker sannsynligheten for økte skatter i Labours første budsjett i regjering på lang tid, som legges fram 30. oktober.

Starmer har fått et vanskelig utgangspunkt etter at han tok over statsministerkontoret. Etter å ha vunnet valget i juli i et valgskred har statsministeren tatt en rekke omdiskuterte valg. Regjeringen får blant annet kritikk fra flere hold etter å ha skrotet en energistøtteordning for ti millioner pensjonister.

(NTB)