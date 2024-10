WSJ: – Vance argumenterer bedre for Trump enn Trump

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Debatter mellom visepresidentkandidatene har sjelden betydning for presidentvalget. Likevel er det tankevekkende at J.D. Vance leverer bedre argumenter for å stemme på Donald Trump enn det Trump selv gjør. Det hjelper å være respektfull, godt forberedt og veltalende. Vance minnet også velgerne på feilene til det han kalte Kamala Harris-administrasjonen.

Financial Times

Det høyrenasjonalistiske Frihetspartiet triumferte i valget i Østerrike. Gjennombruddet illustrerer dilemmaet for de mer moderate partiene i land der ytre høyre slår gjennom. Enten kan det ekstreme partiet tas inn i en koalisjonsregjering, eller så kan det ekskluderes.

Die Welt

Katrin Göring-Eckardt, den grønne visepresidenten i Forbundsdagen, er født og oppvokst i det fallerte kommunistdiktaturet i Øst-Tyskland. Likevel klarer hun ikke å skille mellom grenser som beskytter og grenser som sperrer inne. Det blir som å sammenligne en ytterdør med en celledør.

Dagens Industri

Å presse tilbake voldsbølgen er avgjørende. Men når politiet og påtalemyndighetene fokuserer på volden, er det uunngåelig at andre oppgaver blir nedprioritert. Ni av ti bedriftseiere oppgir at økonomisk kriminalitet er en trussel mot næringslivets utvikling. De bør lyttes til.

