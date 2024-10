– Frankrike beklager den uberettigede, alvorlig og kontraproduktive avgjørelsen fra Israel om å erklære FNs generalsekretær António Guterres uønsket i landet, skriver Frankrikes utenriksdepartement i en uttalelse torsdag.

Onsdag ble FNs generalsekretær erklært uønsket og nektet innreise til Israel.

Ifølge Israels utenriksminister Israel Katz skyldes avgjørelsen at Guterres ikke kom med en klar fordømmelse av Irans massive rakettangrep mot Israel tirsdag kveld.

Like etter angrepet ba Guterres om en våpenhvile og fordømte opptrappingen, men uten å nevne Iran spesifikt. Onsdag fordømte han det iranske rakettangrepet mer direkte og sa at det burde være helt klart at han med uttalelsen dagen før også fordømte det.

– Jeg fordømmer igjen kraftig gårsdagens massive rakettangrep fra Iran mot Israel. Disse angrepene ser paradoksalt nok ikke ut til å støtte det palestinske folkets sak eller redusere lidelsene deres, sa Guterres fra talerstolen i FNs sikkerhetsråd.

(©NTB)