Netflix sier at prisøkningen gjenspeiler kvaliteten de gir til kundene.

– Vi tilbyr en rekke priser og abonnementer for å møte ulike behov, og i takt med at vi leverer mer verdi til medlemmene våre, ber vi dem iblant om å betale litt mer, sier Netflix i en uttalelse.

Basisabonnementet har fram til i dag kostet 89 kroner. Nå er prisen 99 kroner. Med dette abonnementet kan du bruke strømmetjenesten med én enhet. For å kunne strømme med to enheter samtidig har du tidligere måtte betale 109 kroner i måneden, men nå er prisen 20 kroner mer.

Abonnementet der du kan bruke fire enheter samtidig, har fram til i dag kostet 159 kroner i måneden. Det har nå økt til 189 kroner.

Endringene vil gjelde for kommende og eksisterende medlemmer. Kunder vil bli varslet om prisendringen på epost i løpet av de kommende ukene.

Strømmetjenesten kjøper inn serier og filmer både fra Norge og utlandet. I tillegg lages flere originale Netflix-serier som er eksklusive for tjenesten, som for eksempel «Hjem til jul», «Orange Is the New Black» og «Ragnarok».

(NTB)