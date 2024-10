13 prosent av bedriftene svarer at de har tatt ut økt utbytte, fire prosent har tatt ut økt lønn og seks prosent har tatt ut begge deler i løpet av nåværende stortingsperiode.

Det går fram av en medlemsundersøkelse fra NHO. Tallene bekymrer NHO-direktør Ole Erik Almlid.

– Formuesskatten er en direkte ulempe for norske eiere. Flere partier har gått langt i å si at de vil fjerne den urettferdige formuesskatten på arbeidende kapital. Det er viktig at det skjer så raskt som mulig, og aller helst burde det ha skjedd i forbindelse med årets statsbudsjett, sier han til NTB.

48 prosent av bedriftene svarer nei på spørsmålet om de har tatt ut økt utbytte, lønn eller begge deler. Undersøkelsen er sendt til alle NHOs medlemsbedrifter, også de med utenlandske eiere som ikke betaler formuesskatt. 2043 bedrifter har svart.

Andelen som har økt utbetalingene, er høyere i bedrifter hvor daglig leder er eier eller deleier (32 prosent) enn der de ikke er det (14 prosent). Det viser at formuesskatten særlig rammer små og mellomstore bedrifter, mener Almlid.

Det er i NHO Byggenæringen (33 prosent) og Sjømat Norge (43 prosent) at andelen som har måttet øke utbetalingene, er størst.

