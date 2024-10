– Jeg er veldig bekymret for utviklingen. Folketrygden er en avgjørende del av vår felles velferd. Vi er nødt til å bremse økningen i utgiftene, sier Brenna til E24.

Ifølge tall fra SSB var sykefraværet på 7,1 prosent i andre kvartal i år, det høyeste nivået på 15 år.

Høyre-leder Erna Solberg mener tiden for bekymringer er forbi.

– Det holder ikke at Støre-regjeringen er bekymret mens tallene øker år for år, samtidig som de fører en politikk som ikke får flere fra ytelser til arbeid. Støre og Brenna har fjernet kravet om at staten skal ansette mennesker med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en, og de har stoppet tiltak som ville gjøre det lettere å kombinere trygd med arbeid, sier Solberg til NTB.

Sykepenger øker mest

Økningen i utgifter gjelder tre ordninger som gir rett på penger ved sykefravær: Utbetaling av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Utgiftsveksten til sykepenger er den største i kroner og øre. Det er ventet at denne øker med 8,2 milliarder kroner neste år, til totalt 64,2 milliarder.

Utgiftene til de to andre ordningene øker med henholdsvis 5,9 og 6,6 milliarder kroner. Totalt øker utgiftene knyttet til sykefravær med 20,7 milliarder kroner.

– Handler om holdninger

– Vi har ikke råd til at denne utviklingen fortsetter. For å utvikle fremtidens velferdsstat trenger vi flere i arbeid og færre på trygd. Dette har jeg nylig lagt fram en stortingsmelding med mange tiltak for å få til, forteller Brenna til E24.

Solberg kjøper ikke at hele økningen skyldes sykdom, hun etterlyser en holdningsendring.

– Alle som er syke skal få hjelp til å bli friske, men vi er nødt til å innse at noe av denne statistikken også handler om holdninger. Det er ikke alle som har den respekten og pliktfølelsen knyttet til å gå på jobben, som generasjonene før oss har hatt. Det må vi gjenreise.

Statsbudsjettet legges fram mandag klokken 10.