WSJ: – Frykten for resesjon bør legges til ro

The Wall Street Journal



Sysselsettingen skjøt fart i september, viser tall fra myndighetene. Vi får se om dette lar seg kombinere med redusert inflasjon. I hvert fall bør det legge frykten for en umiddelbar resesjon til ro. Jobbrapporten og de optimistiske finansmarkedene bekrefter det vi tidligere har sagt, nemlig at pengepolitikken ikke har vært for stram.

Financial Times

Det er grunn til å tro at realrentene vil øke ytterligere. Statsfinansene er under press, spesielt i USA. Det er investeringsbehov knyttet til energiovergangen, og vi er dessuten blitt et samfunn av eldre.

Die Welt

Det ble danset i tyske gater da Iran skjøt 200 raketter mot Israel. Dette var unge mennesker med palestinaskjerf som ropte «Fuck Israel». Samtidig er det blitt risikabelt for israelere å studere i Tyskland. Det finnes politikere som hever stemmer mot denne typen hets, men de er altfor få.

The Economist

Justisdepartementet vurderer forslag om å splitte opp Google, kanskje ved å skille ut nettleseren Chrome eller Android, operativsystemet for mobiltelefoner. Det er en elendig idé. Det er slett ikke sikkert at det vil løse Googles markedsdominans.

