Dagens Industri: Iran, Russland og Kina er ondskapens aksemakter

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Den eneste veien til fred i Midtøsten er en israelsk seier over Iran og landets terrornettverk. Massakren den 7. oktober i fjor er en påminnelse om at USA ikke kan trekke seg ut av Midtøsten i troen på at de kan unngå problemene. Israel er Vestens frontlinjestat.

Financial Times

Stater trenger handlingsrom for å støtte sine økonomiske mål, og de trenger begrensninger for å forhindre en gjeldsspiral. Men Storbritannias mål om å redusere gjelden er for rigid.

Die Welt

Hamas-angrepet på Israel den 7. oktober i fjor er den største forbrytelsen mot menneskeheten i vår tid. Vi har heller ikke glemt dem som for et år siden delte ut godteri på gaten i Berlin for å feire. Denne menneskeforakten retter seg ikke bare mot Israel, men mot Vesten som helhet, mot vår levemåtesørk.

Dagens Industri

Konfliktene i Ukraina, Midtøsten og Sørkinahavet utgjør deler av den samme globale motsetningen. Den handler om at Iran, Russland og Kina utgjør en trussel mot den globale, regelbaserte verdensordenen. De har blitt vår tids versjon av ondskapens aksemakter.

