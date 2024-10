Så mye foreslås det at bensinavgiftene økes

Økningen er mindre enn den anslåtte prisveksten, som er beregnet til 3 prosent neste år. Dermed vil det relativt sett bli billigere med bensin med det nye avgiftsopplegget.

I sum øker bensinavgiftene med 0,95 prosent, i forslaget til statsbudsjett for 2025. Det kommer fram av avgiftsopplegget i budsjettforslaget, som regjeringen lekket ved en feil i forrige uke.

Regjeringen foreslår å øke CO2-avgiften på bensin fra 2,72 kroner per liter til 3,25 kroner per liter.

Samtidig vil regjeringen kutte veibruksavgiften på bensin fra 4,62 kroner per liter til 4,16 kroner per liter.

Parallelt kutter regjeringen i en annen avgift for bileiere, nemlig avgiften på trafikkforsikring for personbiler og varebiler. Den går ned med 1,22 kroner i døgnet, noe som betyr et avgiftskutt på 445 kroner i løpet av året.

For biodiesel kuttes veibruksavgiftene fra 3,02 kroner per liter til 2,69 kroner per liter, et kutt på 33 øre. Biodiesel er fritatt for CO2-avgift.

