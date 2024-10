– For 2025 er det forventet at strømprisene vil ligge på et lavere nivå sammenlignet med de siste årene, skriver regjeringen.

I forslaget til statsbudsjett for neste år, forlenges strømstøtteordningen som i dag. Den justeres i tråd med prisveksten slik at den slår inn når strømprisen overstiger 75 øre per kilowattime fra 1. januar, mot 73 øre i dag.

For forbruk på inntil 5000 kilowattimer i måneden, dekker staten 90 prosent av strømprisen over dette nivået.

Rekordlavt

I neste års statsbudsjett setter regjeringen av rekordlave 4,8 milliarder kroner til strømstøtten. Til sammenligning betalte staten ut 26,4 milliarder kroner i strømstøtte til husholdningene i 2022 og 16,4 milliarder kroner i 2023.

I statsbudsjettet i fjor satt regjeringen av 9,75 milliarder kroner til strømstøtten.

Årsaken til kuttet i bevilgningen er rett og slett lavere strømpriser.

– I 2024 har vi fått mer vann i magasinene, og fyllingsgraden er tilnærmet på normalt nivå. August hadde svært mye nedbør, spesielt på Vestlandet, noe som har bidratt til å fylle opp magasinene. Like fullt er vi fremdeles inne i en periode der utviklingen i energimarkedene rundt oss er mer usikker enn før, sier energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Fikk 6500 kroner i fjor

I fjor var den gjennomsnittlige strømstøtten per husholdning størst i januar, da hver husstand i Sør-Norge i snitt fikk 1500 kroner i støtte.

Husholdninger i strømsonen NO2 i Sørvest-Norge, hvor prisene er høyest, fikk i snitt 6500 kroner i strømstøtte i fjor.

– Strømstøtten bidro til å senke den gjennomsnittlige strømprisen for husholdninger i Sør-Norge med om lag 21 prosent, fra 87 til 69 øre per kilowattime, heter det i statsbudsjettet.

(NTB)