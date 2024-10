Vedum vil kjøpe CO2-kvoter – flyktninger belaster klimaregnskapet

– Det er bare en beregningsmetode. Ukraina-flyktninger innebærer over 1 million tonn ekstra i beregnede CO2-utslipp når den gruppen mennesker kommer til Norge, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da han holdt pressekonferanse om regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år.

Han har møtt til dels kraftige reaksjoner på påstanden om at ukrainske flyktninger står bak deler av økningen i norske klimagassutslipp.

Kritikerne har satt uttalelsen i sammenheng med at Norge tilsynelatende vil slite hardt med å klare å nå sine egne mål for utslippskutt, og at Vedum prøver å lege skylda for det på ukrainske flyktninger.

Rotevatn: – Uverdig

– En ting er at de viser at vi ikke er i nærheten av å nå klimamålet. I tillegg er vi det eneste landet i Europa som har kuttet kollektiv beskyttelse for ukrainske flyktninger. Å da skylde på ukrainske flyktninger er uverdig, det får være grenser, sier Sveinung Rotevatn (V) til VG.

Det er kommet rundt 80.000 ukrainske flyktninger til Norge siden Russland invasjon for to og et halvt år siden. Og samtlige skal inn i det norske klimagassregnskapet, poengterte finansministeren da han forsvarte forslaget om å kompensere for den beregnede utslippsøkningen ved kjøp av CO2-kvoter.

– De folkene skal ha det bra og trygt og godt i Norge, men det blir regnet inn i norske klimagassutslipp. Det er bare den teknikken som gjøres, gjentok Vedum.

Vedum: – Fornuftig

Det er fornuftig å benytte seg av såkalt fleksible mekanismer, framfor å skjerpe tiltaksnivået her hjemme ytterligere for å få ned utslippsnivået, poengterte han på pressekonferansen.

– Det at det kommer såpass mange ukrainere til Norge, gjør at norske beregnede utslipp går opp. Det ville vært veldig dumt å si at hvis det kommer så å så mange ukrainere, så skal vi øke norske avgifter med så og så mye, sa finansministeren.

– Vi skal gjøre mest mulig omstilling her hjemme, men til sjuende og sist er klima en global utfordring. Da må vi også kunne bidra til klimagasskutt andre steder innenfor de internasjonale avtalene vi har, sa han.

