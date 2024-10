Stoltenberg har vært Nato-sjef siden 2014. Mark Rutte tok over som Natos generalsekretær 1. oktober.

Stoltenberg tar over for Christoph Heusgen og tiltrer i rollen i februar.

– Jeg har viet hele mitt politiske liv til å opprettholde fred. Det er en stor ære for meg å få lede sikkerhetskonferansen i München og bidra til dets misjon «fred gjennom dialog». Få internasjonale plattformer er så viktige som denne for å fremme konfliktforebygging, dialog og internasjonalt samarbeid, sier Stoltenberg i en pressemelding.

Sikkerhetskonferansen i München startet som et uformelt diskusjonsforum for forsvarspolitikk, men har med årene fått en bredere sikkerhetspolitisk dagsordenen. Den samler årlig en rekke statsledere, politikere, forskere og toppledere. Over 450 personer deltar årlig på konferansen.

Wolgang Ischinger, som er konferansens styreleder, er full av lovord om konferansens påtroppende leder.

– Jeg er glad for at Jens Stoltenberg har sagt ja til å lede sikkerhetskonferansen i München. Med sitt verdensomspennende rykte og enorme erfaring vil Jens lede konferansen inn i en enda viktigere og global rolle. Det finnes ingen som er bedre kvalifisert.

Flere medier har tidligere meldt at Stoltenberg blir konferansens nye leder, men verken Nato eller sikkerhetskonferansen ønsket å bekrefte dette da.