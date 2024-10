Politiet innfører nasjonal bevæpning som følge av økt terrortrussel

− PST beskriver en alvorlig og spent situasjon i Midtøsten. Økt sannsynlighet for forsøk på terror i Norge er en situasjon politiet tar på største alvor, og vi har en rekke tiltak for å trygge befolkningen og sikre en best mulig beredskap, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding fra politiet.

Trusselnivået i Norge ble tirsdag økt fra moderat til høyt på PSTs skala, det tilsvarer nivå 4 av 5. Det begrunnes i den alvorlige og spente situasjonen i Midtøsten.

Bjørnland sier at politiet over tid har hatt flere synlige og ikke-synlige tiltak rettet mot å beskytte jødiske og israelske interesser i Norge. Nå skal disse tiltakene økes i styrke.

− Når terrortrusselnivået øker, forsterkes og målrettes politiets innsats i tråd med det oppdaterte trusselbildet. Dette er forebyggende og trygghetsskapende tiltak som bidrar til å styrke beredskapen gjennom å sikre økt innsatsevne og respons fra politiet over hele landet, sier Bjørnland.

Tiltakene som nevnes, er økt tilstedeværelse og patruljering på utsatte steder, kontrollaktivitet på grensen og opp mot konkrete miljøer, samt beskyttelse av arrangementer og folkeansamlinger.

− Situasjonen kan endre seg på kort tid, og politiet foretar løpende vurderinger for å tilpasse seg endringer i trusselbildet. I tiden fremover vil vi ha økt oppmerksomhet rettet mot at statlige aktører kan bruke kriminelle nettverk for å utføre terrorhandlinger, og hvilke konsekvenser dette får for politiets innsats mot disse miljøene, avslutter Bjørnland.

I mars fortalte den danske etterretningstjenesten (PET) om økt terrortrussel mot Danmark. Etter flere gjengrelaterte angrep har danskene skjerpet grenseovergangene til både Sverige og Tyskland.