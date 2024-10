Orban tror ikke Ukraina kan vinne krigen

Både direkte og indirekte kommunikasjon mellom de krigende partene er nødvendig, og et tredje land må være involvert som mekler, sa Orban under en pressekonferanse i Strasbourg tirsdag. Orban, som flere ganger har motsatt seg EU-støtte til ukrainerne, mener det er behov for en våpenhvile og framforhandlet løsning mellom Ukraina og Russland.

Den ungarske statsministeren har lenge skilt seg ut blant de europeiske statslederne som en som har en mye mer positiv holdning til Russland.

I sommer fikk han kritikk fra flere EU-ledere da han reiste på det han selv kalte en «fredstur» til blant annet Moskva, der han møtte den russiske presidenten Vladimir Putin.

Turen ble gjennomført like etter at Ungarn overtok formannskapet i EU og førte til sinne fra EU-president Charles Michel som sa Orban ikke hadde «mandat til å engasjere seg i Russland på vegne av EU».