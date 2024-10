WSJ: – Norske Nobel-nominasjoner er helt hinsides

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Opp gjennom årene har Nobels fredspris gått til flere som ikke har fortjent den, men årets liste over nominerte er helt hinsides. Blant dem norske stortingspolitikere har nominert er FNs palestinske flyktningbyrå (UNRWA), Den internasjonale domstolen (ICJ) og FNs generalsekretær António Guterres. Disse er ikke fredsskapere, men apologeter for krigsskapere og støttespillere for Hamas.

Financial Times

Verden bygger kapasitet for fornybar energiproduksjon i rekordfart. Vindturbinene snurrer langs kysten i Nordsjøen, og vannkraftverk blir meislet inn i fjellsidene i Europa. Men mye av energien går til spille. Strømnett og energilagringssystemer må rulles ut mye raskere.

Die Welt

Løfter til partnerlandene i Nato er verdiløse hvis de ikke blir fulgt opp. I 75 år har Tyskland nytt godt av Natos kollektive skjold. Spørsmålet er om landet vil gi noe tilbake.

Dagens Industri

Få temaer i helsevesendebatten er så kontroversielle som bruken av private bemanningsbyråer. Målet er å redusere avhengigheten av dem, men sykehusregionene har startet i feil ende. De har faset ut innleid personell i stedet for å ta vare på egne ansatte eller pasientene.

Les også Dagens Industri: Iran, Russland og Kina er ondskapens aksemakter Konfliktene i Ukraina, Midtøsten og Sørkinahavet utgjør deler av den samme globale motsetningen, skriver Dagens Industri.