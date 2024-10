Boeing trekker tilbake lønnstilbud

– Dessverre var ikke fagforeningen villig til å se skikkelig på våre forslag, sier Boeings sjef for kommersiell fly, Stephanie Pope i et notat til de ansatte. Hun sier det var umulig å forhandle om kravene fra fagforeningen og at det ikke er planlagt nye forhandlinger.

– Det er for tiden ikke noe poeng i å forhandle videre, og tilbudet vårt er trukket tilbake, sier hun.

Fagforeningen krever en lønnsvekst på 40 prosent fordelt over fire år og gjenoppretting av en pensjonsavtale som ble fjernet for et tiår siden.

Boeing leverte i forrige måned et fornyet og høyere tilbud, som de omtalte som «det beste og siste» tilbudet til de ansatte. Det ville gitt 30 prosent i lønnsøkning og gjeninnføre en bonus. Fagforeningen sier at en undersøkelse blant medlemmene viste at tilbudet ikke var godt nok.

