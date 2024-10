WSJ: – En politisk flause for Beijing

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Nedgangen i aksjemarkedene er primært en politisk flause for Beijing. Den er alvorlig for Kommunistpartiet fordi mye av den siste aksjespekulasjonen har vært knyttet til Beijings politikk. Det Kina virkelig trenger, er et nytt oppsving av privat entreprenørskap og investeringer. Men det er lite sannsynlig etter at Xi Jinping har brukt mer enn et tiår på å stramme partiets grep om økonomien.

Financial Times

Storbritannias Labour-regjering har lovet en balansegang. Arbeidsgiversiden har imidlertid uttrykt bekymring over et nytt lovforslag om arbeidstakerrettigheter. Men ved å moderere noen løfter har Labour vist at de er villige til å lytte.

Die Welt

Ryanair er i ferd med å redusere rutetilbudet fra tyske lufthavner drastisk, og legger ned ved tre. Beslutningen skyldes så høye avgifter og gebyrer i Tyskland at flyselskapet tjener mer på å sette inn flyene på andre forbindelser.

Dagens Industri

Høstens Gaselle-turné er en viktig påminnelse om de prøvelsene som følger av entreprenørskap, og om hvilken viktig funksjon bedrifter har for samfunnet som helhet. Skadelige skatter har heldigvis blitt avskaffet, som arve- og gaveavgift samt formuesskatt.

