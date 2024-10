Blir det aldri nok?

Med en beskatning som i ytterste konsekvens kan minne om konfiskasjon, blir spørsmålet hvilke midler utflytterne skal bruke til å betale avdrag på den latente utflyttingsskatten og eventuell formuesskatt i Norge. Det er da en mager trøst for utflytterne at departementet i statsbudsjettet fremhever at norske studier fra tiden før exitutbytteskatt ble innført viser at manglende likviditet til å betale formuesskatt ikke er særlig utbredt blant bedriftseiere.

Innstramning av reglene om skatteamnesti

Det stopper ikke med innstramningene som foreslås i statsbudsjettet for 2025. Onsdag denne uken sendte Finansdepartementet på høring et forslag om å avvikle dagens regler om frivillig retting.

Reglene om frivillig retting er ment å motivere skattepliktige til å korrigere feil i tidligere skattemeldinger, slik at det kan fastsettes riktig skatt. Dette gjelder både de som bevisst har rapportert feil, men også de som ikke har vært dette bevisst. Forslaget om å avvikle dagens ordning innebærer at instituttet med skatteamnesti langt på vei mister sin effekt.

Departementet foreslår å erstatte dagens ordning med et unntak for tilleggsskatt hvor skattepliktige endrer tidligere skattefastsetting etter reglene om egenendring. Med det reduseres adgangen til å rette tidligere feil, fra ti år til de siste tre inntektsårene. Etter forslaget er en forutsetning for at tilleggsskatt ikke skal ilegges ved egenendring, at vilkårene for skjerpet tilleggsskatt ikke er oppfylt. Det vil si at skatteamnestiet avvikles helt for forsettlige og grovt uaktsomme brudd på opplysningsplikten. Forslaget er dermed langt fra motiverende for en skattepliktig som vurderer å rydde opp i eldre skatteforhold.

Vedtas forslaget, vil en skattepliktig som vurderer frivillig retting i fremtiden måtte veie fordelene ved skatteamnesti opp mot de ulempene det kan medføre for eldre inntektsår og risikoen for at skattemyndighetene skal anse forholdet som en grov opplysningssvikt. Om feilen kvalifiserer for skjerpet tilleggsskatt, vil det ikke lenger være noen fordeler ved å rydde opp i eldre forhold på eget initiativ.

Som begrunnelse for forslaget viser departementet til at det ikke lenger er behov for så lempelige regler, ettersom økt åpenhet og informasjonsutveksling på skatteområdet gjør at skattemyndighetene har en helt annen tilgang til opplysninger enn tidligere.

Tidspunktet for ikrafttredelse vil bli vurdert etter høringen, det vil si etter 9. januar 2025. Skattepliktige som vurderer å rydde opp i eldre forhold må dermed kjenne sin besøkelsestid – har man en frivillig retting liggende i en skuff, bør man snarest få denne ferdigstilt og postlagt.