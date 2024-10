Norge står i fare for å glippe på resirkuleringsmål

Innen 2025 er det satt en rekke prosentmål for gjenvinning av avfall. For Norges del står vi i fare for å ikke nå målet om å forberede til gjenbruk og resirkulering av 55 prosent av det kommunale avfallet. Det samme gjelder målet om å gjenvinne 50 prosent av plastemballasjeavfallet.

– Rapporten viser at Norge, Island og Liechtenstein har gjort gode fremskritt, men at videre arbeid trengs for å sikre at alle avfallsmålene nås, sier ESA-president Arne Røksund i en pressemelding.

For Norges del er det riktignok ikke bare dårlig nytt å hente fra rapporten.

Norge er i rute for å nå målene om å gjenvinne 65 prosent av det totale emballasjeavfallet innen 2025, gjenvinne 70 prosent av emballasjeavfallet av glass, 70 prosent av emballasjeavfallet av jernholdige metaller og 25 prosent av emballasjeavfallet av tre. Norge deponerer også allerede mindre enn 10 prosent av det kommunale avfallet, noe som er et krav innen 2035.