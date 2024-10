Kommunedirektøren mener Hegdal bør innvilges fritak – flertall for forslaget

Det var fredag at Sissel Knutsen Hegdal sendte en oppdatert søknad om å få fritak fra ordførervervet i Stavanger. I den oppdaterte søknaden skriver hun at det er en stor personlig ulempe for henne å beholde vervet. Dette var ikke med i den første søknaden.

I lys av dette har også kommunedirektør Per Kristian Vareide oppdatert sin innstilling før bystyret mandag, opplyser RA Stavanger.

Det ligger også an til at bystyret velger å la Hegdal gå av. Ifølge NRK ønsker til sammen seks partier med til sammen 36 av 67 mandater å innvilge fritakssøknaden, mens RA Stavanger erfarer at samtlige gruppeledere i bystyret er blitt enige om det.

Kommunedirektøren skriver følgende i sin oppdaterte versjon:

«Sissel Knutsen Hegdal (uavhengig) viser til at det vil være en uforholdsmessig ulempe for henne å stå i vervet. Med utgangspunkt i lovens føringer (se sak 95/24) vurderer kommunedirektøren at den justerte fritakssøknaden er innenfor lovens rammer for å kunne innvilge fritak fra ordførervervet.»

Han legger fram to alternative forslag til vedtak, ett om at fritakssøknaden innvilges, og ett om at den ikke innvilges.