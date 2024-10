The Economist: – Verden flommer over av olje

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Det hvite hus innfører nye oljesanksjoner mot Iran. Hensikten er å få Israel til å droppe et angrep på iranske oljefelt. Joe Biden frykter det ville ha fått oljeprisen til å skyte i været de siste ukene før valget.

Financial Times

Over 40 prosent av britene har mer enn 10.000 pund i oppsparte midler. Mye av det står imidlertid på bankkonti. Både sparerne og økonomien ville tjent på at en større andel ble investert i andre typer aktiva. Både kunnskapen og interessen for aksjer kan med fordel øke.

Die Welt

Israel reagerer uforholdsmessig sterkt på angrepene fra Hamas, heter det gjerne. I den sammenheng blir jødenes hevntørst ofte illustrert med bibelsitatet om øye for øye, tann for tann. Men dette sitatet er blitt feiltolket i tusenvis av år.

The Economist

Over hele verden blir oljeprisen fulgt med nervøs interesse. Den geopolitiske risikoen øker, men det gjør også oljeproduksjonen. Oljekartellet OPEC har ikke klart å redusere produksjonen, og nå flommer verden over av olje. Den rikelige tilgangen gir et vern mot nye geopolitiske sjokk.

Les også WSJ: – Joe Biden bør takke Elon Musk Satellittjenesten Starlink har reddet mobil- og internettforbindelsen i grisgrendte strøk, skriver The Wall Street Journal.