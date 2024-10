WSJ: – En triumf for Elon Musk

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



USAs høylytte politiske debatt skjuler at vi lever i en tid preget av imponerende teknologiske gjennombrudd innen genetikk, kunstig intelligens og romfart. Ett av dem skjedde på søndag, da bæreraketten «Super Heavy» landet ved oppskytingsanlegget, og ble tatt imot av to mekaniske armer festet til oppskytingstårnet. Dette er en triumf for Elon Musk.

Financial Times

Aserbajdsjan er vertskap for COP29 i november. Det betyr at klimakonferansen for tredje år på rad holdes i en autoritær stat, og for andre år på rad i en petrostat. Dette er grønnvasking av et autoritært regime med tvilsom historikk på menneskerettigheter.

Die Welt

De tyske sosialdemokratene ønsker nye incentiver for kjøp av elbiler. Det er aksjonistisk tull som skal gi inntrykk av at partiet tar ansvar. Det er mange grunner til å være kritisk til slike markedsinngrep.

Dagens Industri

USAs havnearbeidere krever forbud mot automatisering og tar landets økonomi som gissel. USAs skuespillere sier nei til AI av frykt for å bli erstattet av maskiner. Hvilken bransje står for tur neste gang? For dette er å si nei til fremtiden.

