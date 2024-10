Øyas myndigheter kaller det en «åpenbar provokasjon», mens USA uttrykker alvorlig bekymring.

ØVER SEG: Et kinesisk kystvaktfartøy fotografert av Taiwans kystvakt ved Matsu-øyene mandag. Foto: NTB

Øvelsen i områdene rundt Taiwan startet mandag og hadde i utgangspunktet ingen sluttdato. 13 timer senere oppga imidlertid Kina at øvelsen var avsluttet. I en uttalelse fra militærets talsperson Li Xi het det også at øvelsen var vellykket, og at den viste at Kinas væpnede styrker er i stand til å ødelegge «taiwanske separatisters uavhengighetsforsøk».

Samme dag meldte offisielle russiske medier at Russlands forsvarsminister Andrej Belousov har innledet et offisielt besøk til Kina for å ha samtaler med militære og militærpolitiske ledere.

Øvelse i Stillehavet

Russiske nyhetsbyråer har også meldt at russiske og kinesiske krigsskip har gjennomført en felles øvelse nordvest i Stillehavet rettet mot ubåter. Øvelsen sies å være en del av de to landenes felles patruljering av farvann i Asia og Stillehavet.

PROVOSERT: Taiwans president Lai Ching-te. Foto: NTB

Taiwan reagerer sterkt på øvelsen ved Taiwan.

– I møte med ytre trusler vil jeg forsikre mine medborgere om at regjeringen vil fortsette å forsvare det demokratiske og frie grunnlovsfestede systemet, skriver Taiwans president Lai Ching-te i sosiale medier.

Den selvstyrte øya har vært i beredskap mot slike øvelser siden Lai talte på nasjonaldagen i forrige uke. Der sa han at «Taiwan er uendret i sin vilje til å forsvare sin suverenitet og i å søke likeverdig og verdig dialog med Kina». Kina kalte uttalelsen provoserende.

Rundt hele Taiwan

Et kart viser at områdene Kina øver i, nærmest omringer Taiwan. Et hangarskip, en rekke andre marinefartøyer, kystvakt og kampfly deltar. Ifølge Taiwans forsvarsdepartementet brukte Kina hele 125 militære fly og 27 krigsskip i øvelsen, men uten at Taiwans økonomiske sone skal ha blitt krenket.

En talsperson for Kinas utenriksdepartement advarte samme dag om at uavhengighet for Taiwan er uforenlig med fred.

– Øvelsen er et kraftig varsel mot de separatistiske handlingene fra Taiwans uavhengighetsstyrker. Det er en legitim og nødvendig operasjon for å beskytte statens suverenitet og nasjonale enhet, skriver det kinesiske militæret i en uttalelse både på kinesisk og engelsk.

Taiwans regjering mener på sin side at det er Kina som med militærøvelsen undergraver regional fred og stabilitet.

«Ett Kina»

I en uttalelse fra det amerikanske utenriksdepartementet understrekes det at USA står ved sin langvarige «ett Kina»-politikk. Samtidig heter det at USA er «alvorlig bekymret» som følge av Kinas militærøvelse i Taiwanstredet og rundt øya.

De aller fleste land i verden, deriblant Norge, forholder seg til «ett Kina-prinsippet» og anser dermed ikke Taiwan som en uavhengig stat. Mange land har imidlertid uoffisielle bånd til Taiwan. Øya har handels- og representasjonskontorer i rundt 60 land.

Taiwans samferdselsdepartement opplyser mandag at trafikken går som normalt ved øyas havner og flyplasser.

