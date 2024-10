Milliardær trekker økonomisk støtte til toppklubb: – Kom som et stort sjokk

I en pressemelding opplyser Bergen Håndball at klubben trenger en større redningspakke for å fortsette satsingen. Klubben fikk beskjeden i forrige uke, får NTB opplyst.

– Det er en dramatisk situasjon. Det er ikke til å stikke under stol. Det kom som et stort sjokk på oss alle at han etter 25 år valgte å takke for seg, sier daglig leder Erik Bjørnsen til NTB.

– Samtidig er det sånn at hele bergenshåndballen skylder Trond Mohn en stor takk for det han har gjort for oss i så mange år Det er litt todelt, men for klubben er det ingen tvil om at det må tas grep, legger han til.

I pressemeldingen skriver klubben at det må tas tøffe beslutninger i tiden framover. Bjørnsen opplyser til NTB at det er snakk om «betydelige beløp».

– Etter en grundig vurdering av situasjonen, har vi besluttet å permittere administrasjon, og vi er i dialog med det sportslige teamet vedrørende et betydelig lønnskutt for inneværende sesong, heter det fra klubben.

– Håper vi kan skape en felles kraft

Til NTB forteller Bjørnsen at klubben skal snu alle steiner.

– Vi er en klubb som alltid har vært opptatt av å drive nøkternt, og å ta tæring etter næring. Det er noe vi også har gjort denne sesongen inntil denne beskjeden. Vi må definitivt ut og se om det er noen andre som vil være med og støtte oss på denne reisen.

Bjørnsen forteller videre at klubben er i dialog med spillergruppen om mulighetene for et lønnskutt.

– Det kom selvfølgelig som et sjokk på dem også. Jeg håper og tror at de også forstår situasjonen vi har havnet i, og at de også vil være med på det. Det er selvfølgelig helt opp til dem. Jeg håper vi kan skape en felles kraft i lys av dette. Vi har hatt en forrykende start på sesongen, og det er ingenting som tilsier at vi ikke skal kunne fortsette med det, sier han til NTB.

– Skal ikke uttale meg på vegne av spillerne

– Har dere fått inntrykk at spillerne er innstilte på å dra lasset sammen med resten av klubben?

– Jeg skal ikke uttale meg på vegne av spillerne, men jeg håper de er med på det. Vi må vente og se inntil videre.

Bergen Håndball spiller i eliteserien og har fått god økonomisk hjelp av Mohn.

– Hvorfor han gjør det, må dere spørre Trond om. Som det står i pressemeldingen, så kom dette uventet på oss. Han takket pent for tiden vi har hatt sammen og ønsket oss lykke til videre, sier Bjørnsen til BA.

Mohn har ikke besvart BAs henvendelser.

Bergen er nummer tre i eliteserien etter seks spilte kamper.

