Vipers Kristiansand kan være konkurs – må ha 25 millioner innen fredag

Den kritiske økonomiske situasjonen var temaet da Vipers-ledelsen på kort varsel kalte inn til en pressekonferanse tirsdag.

Der var styreleder Peter Gitmark helt tydelig på alvoret i situasjonen. Det mangler 25 millioner kroner, som må på plass innen kommende fredag.

– Vipers har over lang tid hatt en dårlig og til dels svært dårlig økonomi. Det har ikke vært samsvar mellom inntekter og utgifter i en lang periode. Det kan ikke fortsette, sa Peter Gitmark.

– Det gjør at styret har besluttet at innen fredag førstkommende må det hentes 25 millioner kroner for at det skal være grunnlag for videre klubbdrift, la han til.

Konkurs mandag?

Kommer ikke pengene på plass er Vipers konkurs kommende mandag. Spillerne, som ble informert tirsdag, vil ikke få lønn fredag denne uken.

– Det er en betydelig tilknepping i budskapet nå fra tidligere. Det skyldes at vi ser at gapet mellom inntekter og utgifter måned for måned bare øker. Vi har ikke klart å tette gapet, sa Gitmark.

– Vi klarer ikke å få nye inntekter inn i klubben. Det er for mange av våre venner og potensielle samarbeidspartnere som sitter på gjerdet, som ønsker å se an situasjonen. De er positive til å bidra, men kun hvis klubben overlever, la han til.

Han opplyser at klubben kun vil gå videre om de vet at de har nok midler til å drive ut fra en «worst case»-tankegang fram til sommeren.