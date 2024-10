Økokrim og Finanstilsynet styrker samarbeidet

Det er to av Finanstilsynets ansatte som skal hospitere på Økokrims responssenter. Hensikten er å videreutvikle samarbeidet mellom etatene og å sørge for at Finanstilsynet får relevant informasjon til bruk i tilsynsarbeidet.

– Avtalen styrker samarbeidet mellom etatene og vil bidra til at Finanstilsynet får mer informasjon av relevans for tilsynsarbeidet. Formålet er å styrke arbeidet med å avdekke og forebygge hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet, skriver de to etatene i en pressemelding.

Ett av Finanstilsynets hovedmål er å bidra til å bekjempe kriminalitet. I tillegg til finanssektoren omfatter Finanstilsynets tilsynsansvar også regnskapsførere, revisorer, eiendomsmeglere og låneformidlere.

Økokrim etterforsker og fører for retten de store, komplekse, mer alvorlige og/eller prinsipielle sakene som gjelder økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

Responssenteret fungerer som Økokrims sentrale knutepunkt for å motta, vurdere, prioritere og koordinere informasjon. Enheten bidrar aktivt med å analysere og presentere potensielle saker for videre oppfølging.

