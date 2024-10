Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Alphabet (Google), Visa, Apple, Nvidia, og rundt 35 andre selskaper er under etterforskning av Justisdepartementet. Hvis man ikke visste bedre, kunne man tro at amerikansk næringsliv var en gigantisk kriminell organisasjon. Tjener du penger i USA, vil staten før eller siden komme etter deg.

Financial Times

Det var en utrolig prestasjon å få den 20 etasjer høye Starship til å fly. Enda mer utrolig var det å få bæreraketten trygt tilbake til utskytningsrampen. Det viser hva en entreprenør kan få til når han konsentrerer seg om det han gjør best. For Elon Musk vil en bakgrunnsrolle i en Donald Trump-administrasjon være en stor avsporing.

Die Welt

En ny studie viser at klimaendringer ikke lenger er de unges største bekymring, men Vladimir Putins krig og konsekvensene for Europa. Samtidig er det politiske engasjementet høyere enn på 35 år. Det lover godt.

Dagens Industri

Før presidentvalget i 2020 ga Sverigedemokraterna støtte til Donald Trump. Det er bra for Sverige at partiet nå har endret mening. Det gjør oss til et stabilt og pålitelig medlem av EU og NATO.

