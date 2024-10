Matutgiftene har skutt i været

* 45 prosent av barnefamiliene har kjøpt mindre mat eller mindre sunn mat siste halve året.

* Én av ti foreldre sier de har hoppet over måltider fordi de ikke har råd.

Det viser tall fra Frelsesarmeens fattigdomsbarometer for tredje kvartal. Undersøkelsen ble gjort i uke 34 og 35 i et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer over 18 år.

Matbudsjettet til Sifos eksempelfamilie – to voksne, en fem år gammel gutt og en elleve år gammel jente – økte med 3700 kroner i måneden fra juli 2021 til juli 2024. Familien må nå bruke godt over 44.000 kroner mer på mat og drikke enn for tre år siden – uten at den har gjort endringer i forbruket. Det er en økning på 33 prosent, viser beregninger Forbruksforskningsinstituttet Sifo har gjort for NTB.

Veksten i utgiftene til mat og drikke var betydelig høyere enn i andre kategorier, som «klær og sko», «personlig pleie» og «lek og mediebruk». Samlet har referansebudsjettet til Sifos eksempelfamilie økt med rundt 12 prosent i perioden.

Ytelsene holder ikke tritt

Frelsesarmeen mener at sosialhjelpssatsene må opp på et nivå som dekker et forsvarlig livsopphold.

– Det gjør de ikke i dag. Det har også Forbruksforskningsinstituttet Sifo konkludert med, sier assisterende sosialsjef Elin Herikstad i Frelsesarmeen.

Sifo gir henne rett i at dagens satser er utilstrekkelige til å dekke mottakernes grunnleggende behov. For å sikre et forsvarlig livsopphold for alle brukergrupper, må satsene økes, anbefaler Sifo i en utredning :

* Over 40 prosent oppgir at de ikke har råd til å spise i tråd med kostrådene, og nesten halvparten oppgir at de ikke har råd til å bytte ut utslitte klær og sko.