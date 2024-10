Die Welt: – Vesten bør svare med samme mynt mot Putin

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Kina har denne uken øvd på en militær blokade av Taiwan. Den kan bli en realitet i en ikke altfor fjern fremtid. Det bør bety mer kraftfulle militære forberedelser på Taiwan og større leveranser av amerikanske våpen.

Financial Times

Den kinesiske CSI-indeksen har økt over 20 prosent på én måned. Det er en delvis suksess for kinesiske myndigheter, som lanserte en stimuluspakke forrige måned. Men for å skape økonomisk vekst over tid er ikke kortsiktig vekst i aksjemarkedet nok.

Die Welt

Tallet på russiske sabotasjeforsøk øker, også i Tyskland. Det inkluderer drikkevannsforsyning og lufthavner, og hensikten er å destabilisere samfunnet. Ingen bør bli overrasket hvis tyskere dør av forgiftning eller flystyrt. Av frykt for eskalering svarer ikke Berlin på en måte som avskrekker Vladimir Putin. Men nå er det på tide at Vesten svarer med samme mynt.

Dagens Industri

Sverige har falt på Oxfams indeks for omfordeling gjennom skattesystemet. I 2022 ble landet utpekt til dårligst i Norden når det gjaldt å bekjempe ulikhet. Men det er en forskjell mellom likhet og rettferdighet.

