I mai inviterte oljefondssjef Nicolai Tangen Elon Musk til «den kuleste middagen i Europa». «Høres bra ut», svarte Musk.

Oljefondssjefen selv og Ferrari-toppsjef Benedetto Vigna skulle stå bak grytene i Tangens heftige middagskalas.

Nå har imidlertid Musk gjort det klart at han ikke kommer. Ifølge verdens rikeste mann blir det for vanskelig og dyrt å komme i middagen som skulle arrangeres under Oljefondets investeringskonferanse neste år.

«Vi kan bekrefte at Elon Musk ikke kommer på vår investeringskonferanse neste år. Det ble avklart denne uken. Han har oppgitt at det blir vanskelig og dyrt for ham å delta. Det har vi selvsagt forståelse for», kommenterer kommunikasjonsdirektør Marthe Skaar til Finansavisen torsdag kveld.

Dermed blir det ikke noen ekstravagant middag med Musk og Tangen.

Hun kan trøste med at ledere for noen av verdens største selskaper står på gjestelisten for konferansen, men Musk blir altså ikke blant dem.

Det var E24 som omtalte saken først.

Surnet stemning

I juni skulle Tesla-aksjonærene stemme over forslaget om å betale ut en enorm lønnspakke på opsjoner med en verdi på om lag 500 milliarder norske kroner. Det ble for mye for Oljefondet, som stemte nei til forslaget. Det falt ikke i god jord hos Musk.

Lønnspakken ble likevel stemt frem, og bare noen dager senere avfulgte Musk Tangen på X (Twitter).