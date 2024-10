Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Yahya Sinwars død er en rettferdig avslutning på et voldelig liv. Sinwar var kjent for tortur og drap på alle som var mistenkt for å samarbeide med Israel. Han var også en ettersøkt terrorist av USA. Hadde Israel lyttet til Joe Biden, ville Sinwar fortsatt vært i live.

Financial Times

Statsminister Keith Starmer skal ha honnør for å forsøke en omstart av forholdet til Storbritannias partnere på kontinentet. Stemningen mellom London og Brussel har utvilsomt bedret seg. Problemet er at realitetene ikke lever opp til festtalene.

Die Welt

Joe Bidens resymé etter fire år som president ser bedre ut enn det Donald Trump leverte. Men Biden har mistet av syne hva som virkelig står på spill i Ukraina. Han mistet ikke bare Afghanistan til Taliban. Med sin vedvarende nøling kan han være medansvarlig for et nederlag mot Russland.

Dagens Industri

Sjelden har et børsnotert selskaps såkalte verdigrunnlag klingt så falskt som hos Stora Enso. Dagens Industri har avslørt hvordan skogselskapet systematisk forsinker betalinger til underleverandører – og i tillegg oppfordrer ansatte til å lyve om årsaken.

