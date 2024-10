Stordalen-selskaper saksøker Skatteetaten

I søksmålet krever Strawberry Hotels og de to andre selskapene at et vedtak fra Skatteklagenemnda oppheves. Saken gjelder skattespørsmål knyttet til et tidligere forliksbeløp betalt i en konflikt med Christian Ringnes, skriver E24.

Saken går tilbake til 2014 da Stordalen var i klinsj med blant andre eiendomsmilliardær Christian Ringnes. Etter et milliardkrav endte saken med at Stordalen betalte 80 millioner kroner i forlik. Stordalen-systemet vil ha fradrag på skatten for beløpet de betalte, noe Skatteetaten ikke godtar.

Saken skal behandles over tre dager i Oslo tingrett i januar.

Fra før er hotelleier Petter Stordalen involvert i en annen skattesak om skattefritt uttak av 3 milliarder kroner fra Strawberry Fields. Stordalen hadde allerede tatt ut 800 millioner kroner og ble dømt til å betale 180 millioner kroner til staten. Denne saken er anket og kommer opp for lagmannsretten om rundt ett år, ifølge E24.

