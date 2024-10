Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Økt velstand har redusert fødselstallene i hele den utviklede verden, men i demokratier har myndighetene latt naturen og individenes frie valg gå sin gang. Kinas kommunistparti valgte brutal tvang. Det har gitt skadelige konsekvenser som vil vare i overskuelig fremtid. Det er nok et nederlag for sentralplanlegging.

Financial Times

Kinas økonomiske problemer er alvorlige, men ikke umulige å kurere. Det landet trenger, er høyere forbruk. Den innsikten utfordrer imidlertid landets ledere, som konsekvent prioriterer investeringer og produksjon. Eiendomsboblen viser hva som skjer når sparegraden er ekstremt høy.

Die Welt

26 kvinnesaksorganisasjoner har lagt frem et radikalt forslag om at abort skal bli tillatt helt frem til fosteret er fullstendig utviklet. Det innebærer at beskyttelsen av det ufødte livet risikerer å bli oversett. Forslaget vil neppe få flertall, men det vitner om at en ny kulturkamp om abort er på vei.

The Economist

Mens Tyskland er fanget i resesjon på andre året, fosser amerikansk økonomi fremover. Veksten har fortsatt selv om amerikansk politikk fremstår stadig mer dysfunksjonell. Den klart største trusselen nå heter Donald Trump.

