DNB øker fastrenten på boliglån: – Uvanlig

– Selv om renten på slike lån ofte justeres hyppigere enn lån med flytende rente, er det likevel uvanlig at rentene på fastrentelån endrer seg så hyppig som de har gjort den siste måneden, sier Marianne Wik Sætre i DNB til Nettavisen.

DNB valgte like før helgen å sette opp fastrentene med 0,3 prosentpoeng for alle bindingstider. Det betyr eksempelvis en nominell rente på 4,64 prosent for fem års binding.

I midten av september var denne renten helt nede på 4,09 prosent.

Sætre forteller om vesentlig høyere interesse for fastrentelån, men at 94 prosent av bankens boliglånsportefølje fortsatt er priset med flytende rente.

Nordea økte sine fastrenter med 0,15 prosentpoeng tirsdag.

