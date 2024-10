Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

En innføring av tollmurer i Donald Trump-stil vil være veksthemmende, men alene vil de ikke forårsake inflasjon, som innebærer en generell økning i prisnivået. Trump er ikke konservativ i budsjettspørsmål, men når det gjelder underskudd og inflasjon, er resultatene fra hans første periode langt bedre enn fire år med Joe Biden og Kamala Harris.

Financial Times

Med teknisk ekspertise, betydelig utlånskapasitet og evnen til å samle aktører, har Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken fylt et globalt tomrom. Nå står de to institusjonene overfor en ny rekke utfordringer som risikerer å undergrave noe av det de har oppnådd så langt.

Die Welt

Flere parlamentsmedlemmer ønsker å fremme et forbud mot det høyrenasjonalistiske partiet Alternativ for Tyskland. Men situasjonen er kompleks. Det som først og fremst trengs, er årvåkenhet og politisk klokskap.

Dagens Industri

Stadig flere av Europas nasjonalister innser at vi trenger en felles valuta. Dette burde også gjelde Sverigedemokraterna. Hittil har euro-motstanden definert partiets sjel, men dersom partiet verdsetter nasjonen, burde svaret være ja. De nasjonalistiske argumentene for en egen valuta er steg for steg blitt svekket.

