The Wall Street Journal

For de fleste amerikanere er hjemmekontor hver dag blitt et fjernt minne, men for offentlige ansatte er det blitt en permanent fordel. Samtidig står offentlige kontorer tomme. Nå må enten de ansatte tilbake på kontoret eller byggene selges.

Financial Times

Amazon har inngått avtaler med energiselskaper i delstaten Washington om å utvikle fire nye og små atomreaktorer. Microsoft har gjort en avtale som innebærer at et atomkraftverk i Pennsylvania skal gjenåpnes. AI-revolusjonen vil drive en kraftig økning i etterspørselen etter elektrisitet. Konsekvensen blir at Big Tech går nukleært.

Die Welt

Når terrorplaner i Tyskland blir avslørt, sies det ofte at det avgjørende tipset kom fra en utenlandsk etterretningstjeneste. Denne avhengigheten er farlig. Det forteller oss at etterretningstjenestene i Tyskland trenger videre fullmakter.

Dagens Industri

Det ble ingen børsnotering for Carnegie. I stedet selger Altor investeringsbanken og tilhørende fond til DNB. Selv om konsolideringen er rasjonell, er den også bekymringsfull. Hvis små selskaper i fremtiden skal kunne hente inn risikokapital via en børsnotering, må det finnes et stort antall investorer, både privatpersoner og fond i ulike størrelser.

