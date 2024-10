Dagens Industri: – Russland vil tolke det som en provokasjon

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Donald Trumps økonomiske agenda er bedre enn Kamala Harris-modellen, som innebærer skatt, utgifter, påbud og regulering. Trumps tollpolitikk er et uforutsigbart element, men vi må håpe at finansmarkedene og Kongressen stopper det verste.

Financial Times

Vladimir Putin forsøker å utrydde suvereniteten og den nasjonale identiteten i Moldova og Georgia. Ikke ved å legge byene i grus og annektere territorium, men ved at Moskva massivt støtter antidemokratiske krefter.

Die Welt

Det tyske føderalsystemet gir lite rom for at delstatene kan konkurrere om de beste løsningene. I stedet for å lære av de beste, leter svakere regioner etter unnskyldninger for hvorfor de ligger bak.

Dagens Industri

Oljeinntektene er grunnen til at den russiske krigsøkonomien fortsatt fungerer. Oljen fraktes av fartøyer uten forsikring og med uklare eierforhold. Ett radikalt forslag er å begrense trafikken gjennom Øresund. I henhold til Øresundstraktaten fra 1857 skal uskadelig gjennomfart garanteres. Men Sverige og Danmark kan innføre krav om los eller kreve godkjent miljøinspeksjon før de seiler inn i Østersjøen. Det vil tolkes som en provokasjon av Russland, men Europa må ramme spøkelsesflåten hardere.

