1,7 milliarder kroner utbetalt i erstatning til pelsdyrbønder

Per 15. oktober hadde 386 ulike saker blitt behandlet hittil i år. Av de er det gitt 222 foreløpige tilbud om erstatning, 126 endelige tilbud og 38 avslag, ifølge landbruksminister Geir Pollestad (Sp).

– Det vil si at de aller fleste av pelsdyroppdretterne har fått forskudd basert på foreløpige tilbud, og at en del har fått både foreløpige og endelige tilbud, skriver han i et svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp).

Han lurte på hva som var status i erstatningsoppgjøret for pelsdyrbøndene, og ifølge Pollestad er det nå blitt utbetalt totalt 1,7 milliarder kroner i forbindelse med det.

Etter at Stortinget i juli 2019 vedtok å avvikle pelsdyrnæringen er det blitt betalt kompensasjon til pelsdyroppdrettere. Siste frist for å tømme burene er 1. februar neste år.

(NTB)