Putin: En «multipolar verdensorden» tar form

I den russiske byen Kazan rullet Brics-toppmøtet videre onsdag. Blant dem som er til stede, er Kinas president Xi Jinping og Indias statsminister Narendra Modi.

Flere av deltakerne advarte mot ytterligere opptrapping av krigen i Ukraina. Xi sa at eskalering må unngås og at «relevante parter» ikke må helle bensin på bålet.

– Vi støtter dialog og diplomati, ikke krig, sa Narendra Modi.

Likevel var det lite direkte kritikk av vertslandet Russland, som med store militære styrker forsøker å erobre stadig mer av Ukraina.

– Dynamisk prosess

Putin håper trolig at toppmøtet skal vise at Vestens forsøk på å isolere Russland ikke lykkes.

– Prosessen med å forme en multipolar verdensorden er i gang. Dette er en dynamisk og irreversibel prosess, sa han onsdag.

«Multipolar» er et uttrykk som brukes om historiske perioder og internasjonale situasjoner der flere enn to land har mye makt.

Irans president Masoud Pezeshkian hilser på Vladimir Putin på Brics-toppmøtet i Kazan. Foto: Maxim Shemetov / Pool / AP / NTB

Opprinnelig besto Brics av Kina, Russland, India, Brasil og Sør-Afrika. Etter hvert er grupperingen blitt utvidet med flere land.

På grunn av en hodeskade er ikke Brasils president Lula da Silva til stede i Kazan. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan deltar, og han skulle onsdag drøfte kjernekraft og gass med Putin.

Felles uttalelse

Ifølge Putin diskuteres en ytterligere utvidelse av Brics i Kazan. Han hevder at over 30 land har lyst til å bli med i grupperingen.

Til sammen er 36 land til stede på det tre dager lange møtet i Kazan. Putin skal etter planen ha til sammen 20 bilaterale møter ved siden av selve toppmøtet.

I en 43 sider lang felles uttalelse fra Brics-landene nevnes en lang rekke saker, blant dem kunstig intelligens (KI) og kamp mot narkotika. Men på mange av punktene er det lite detaljer, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Ber om fred i Midtøsten

Brics-landene uttaler seg tydeligere om konfliktene i Midtøsten enn krigen i Ukraina. De ber om våpenhvile på Gazastripen og Vestbredden, mens israelske angrep på hjelpearbeidere fordømmes.

Også israelske angrep som har rammet Unifil-styrken i Libanon, fordømmes.

– Vi oppfordrer Israel til umiddelbart å stanse alle slike handlinger, står det i uttalelsen.

Under et møte med Irans president Masoud Pezeshkian sa Putin at han ønsker tettere bånd mellom Russland og Iran. Senere på dagen hadde han samtaler med Venezuelas president Nicolás Maduro.

(©NTB)