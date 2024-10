Konspirasjonsteorier og kontanter – slik driver Elon Musk valgkamp for Donald Trump

Foran 1500 personer på en kirke i Pennsylvanias hovedstad Harrisburg kunngjorde Musk plutselig at han skulle gi bort en million dollar. Sjekken gikk til John Dreher, som lovpriset Musk fra scenen. Dagen etter delte han ut ytterligere en sjekk til Kristine Fishell på et annet valgmøte.

Uklart om det er lov

Milliardæren hevder at vinnerne er tilfeldig valgt. Imidlertid må alle ha underskrevet på hans kampanje og være registrert som velgere i en av de sju delstatene som trolig avgjør presidentvalget i november – blant dem Pennsylvania.

Om dette er lovlig eller ei, er høyst uklart. Reglene for hvordan man kan finansiere valgkamp er riktignok noe mer liberale i USA enn i Norge, men bestikkelser er fortsatt ikke lov. Det gjelder også selv om målet bare er å få velgere til å registrere seg. Flere jurister kaller det et klart lovbrudd, skriver blant andre CNN.

Musk engasjerer seg økonomisk på andre hold – blant annet har han donert mer enn 75 millioner dollar til en valgkamporganisasjon han selv har etablert for å støtte Trump – America Pac.

Falsk dørbank

Denne organisasjonen har imidlertid havnet i hardt vær de siste dagene. Trumps valgkamp har overlatt mye dørbanking og valgkamp på bakken til America Pac, men ifølge avisa The Guardian kan nærmere én av fire registrerte dørbankinger i de livsviktige statene Arizona og Nevada være forfalsket.

Ifølge dataene avisa har fått tak i, kan det være 8500 boliger som oppgis i organisasjonens registre som besøkt, som aldri har fått en Trump-frivillig på døra. I Arizona skilte det knappe 10.457 stemmer mellom kandidatene i presidentvalget i 2020.

Memereferanse

Motivasjonen til sørafrikaneren for å støtte Trump er økonomisk så vel som politisk. Om Trump vinner valget, har han lovet å gjøre Elon Musk til leder for en effektivitetskommisjon for staten, noe sistnevnte lover å gjøre til en innsats for å fjerne reguleringer som han mener er dårlige for økonomien og næringslivet.

Kommisjonen har Musk spøkefullt kalt Department of Government Efficiency (DOGE) , en referanse til kryptovalutaen Dogecoin og 2010-tallsmemen Doge. Han lover å bruke en flammekaster mot stabler med det han mener er unødvendige reguleringer.

Haiutredning

– Jeg synes et sankthansbål med tullereguleringer hadde vært episk, har Musk uttalt.

Selskapene til Musk har en rekke statlige kontrakter og møter ofte på reguleringer som koster penger og tid. Målet er å beskytte slikt som forbrukere, drikkevann og dyreliv.

Milliardæren fortalte tilhørerne i Pennsylvania om hvordan romfartsselskapet SpaceX måtte gjennomføre utredninger om hvorvidt rakettene deres kunne skade haier og hvaler når de lander i vannet.

(NTB)