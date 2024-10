Tine trenger 30 millioner liter mer melk neste år

Etterspørselen etter melk er tilbake på nivåene før pandemien, viser prognosen fra Tine. Samtidig er leveransene av kumelk lavere enn ventet, melder Nationen.

Tine, som er markedsregulator for melk, tar ned forventningene for tilførslene av melk med 10 millioner liter for 2024. Det skjer etter at kvotefrislippet i juni har gitt mindre vekst i produksjonen enn ventet, skriver avisen.

For 2025 kan behovet for melk øke med ytterligere 30 millioner liter sammenlignet med ventet produksjon i år. Det viser et foreløpig estimat. Etterspørselen neste år er skissert til 1492 millioner liter kumelk. Det er rundt 106 millioner liter mer enn i fjor.