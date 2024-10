– De kjøper ikke bilene våre, de kjøper ikke landbruksproduktene våre, ingenting. Vi har et handelsunderskudd med EU på 312 milliarder dollar, så det er et mini – men ikke så mini – mini-Kina, sa han i et radiointervju torsdag.

Sist han var president, innførte Trump høye tollsatser på en lang rekke produkter fra EU, og ikke minst Kina.

Om han blir gjenvalgt, lover han tollsatser på 10 til 20 prosent på stort sett alle importerte varer, og 60 prosent eller mer på produkter fra Kina.

Dersom Kina skulle gå inn i Taiwan, lover han straffetoll på mellom 150 og 200 prosent på kinesiske produkter, har han sagt til Wall Street Journal.