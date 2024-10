Er den nye exit-skatten i strid med EØS-reglene?

Til sammenligning innførte Tyskland en exit-skatt der personer som flytter til Sveits må betale skatten over ti år. EU-domstolen slo fast at dette kunne være forenlig med fri bevegelighet, men at ordningen måtte være tilstrekkelig fleksibel og proporsjonal. Det viktigste var at exit-skatten ikke skulle være en unødvendig byrde for utflyttede personer, og at det er en reell mulighet til å betale skatten gradvis. Dette prinsippet må legges til grunn også for norske exit-regler.

Ingen andre har slike regler

De norske reglene går vesentlig lenger enn de tyske, ved at 70 prosent av utbyttet automatisk skal gå til exit-skatt. Ingen andre land har liknende regler. En regel om at utbytte automatisk holdes tilbake for å betale fastsatt exit-skatt på urealisert gevinst i Norge, er en klar begrensning i den økonomiske friheten til å disponere sin egen kapital. Dette kan vanskelig sees å være hverken fleksibelt eller proporsjonalt holdt opp mot formålet om å sikre betaling av den fastsatte exit-skatten. Dette fremstår som problematisk fra et EØS-rettslig synspunkt.

Regjeringen påstår at de nye reglene er nødvendige for å sikre at den fastsatte exit-skatten på urealiserte gevinster faktisk blir betalt i fremtiden. Dette er begrunnet i at skattyter kan få tilgang til verdier i selskapet etter utflytting uten å måtte selge aksjer i selskapet, typisk gjennom utbytte.

Det kan virke som Finansdepartementet ikke klarer å stokke EØS-kortene riktig på dette punktet, og denne delen av forslaget har heller ikke vært ute på høring.

For det første uthuler regelen adgangen til å be om tolv års utsettelse med exit-skatten. For det andre synes ikke regelen om å «beslaglegge» 70 prosent av utbyttet å være begrunnet i et reelt behov for å sikre betaling av exit-skatten. For det tredje har allerede norske skattemyndigheter midler til rådighet for å utøve effektiv kontroll og innkreving av fastsatt exit-skatt for personer som flytter innenfor EØS-området.

En mindre inngripende ordning ville eksempelvis ha vært å tilby skattyter valget mellom 70 prosent-utbytteregelen og å slippe «beslagleggelse» av 70 prosent av utbyttet mot å stille betryggende sikkerhet. Dette kan være interessant for eiere som ønsker å ta ut utbytte for å finansiere ny virksomhet/investeringer.

De nye reglene for exit-skatt representerer en betydelig innstramming sammenlignet med tidligere regler. Regjeringen hevder at tiltakene er nødvendige for å sikre at latente gevinster blir beskattet, men fra et bedriftseiers perspektiv oppleves reglene som svært inngripende. Det gjenstår å se om de norske reglene står seg i møte med EØS-reglene om fri bevegelighet.

Advokatene Øyvind Hovland og Cornelius Konow Rieber-Mohn

RSM