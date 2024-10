Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Det er mange grunner til å bekymre seg for virkningene av Donald Trumps politikk de kommende fire årene. Men demokratenes anklager om at Trump er den nye Adolf Hitler, er et desperat forsøk på å redde Kamala Harris fra nederlag. Jo mer velgerne ser Harris, jo mindre vil de ha henne.

Financial Times

Frankrike har mistet kontrollen med sine offentlige finanser, og nå må politikerklassen lære seg økonomisk disiplin. Etter fem tiår uten balanserte budsjetter er landets statsgjeld kommet opp i 111 prosent av BNP. Skattebetalerne får svi for de eksploderende kostnadene.

Die Welt

Det er forbløffende hvor populær Barack Obama fortsatt er i sitt gamle parti. Likevel bærer han en betydelig del av skylden for Demokratenes nedgang. Slagordene om håp og endring ble aldri fylt med innhold, og dermed har han medansvar for Donald Trumps fremgang.

Dagens Industri

Saab er et eksepsjonelt og svært vellykket selskap, noe ukens rapport nok en gang bekreftet. Ordrene strømmer inn fra alle kanter. Spørsmålet er hvordan selskapet skal holde tritt med etterspørselen. Det nærmer seg en kapasitetstopp.

