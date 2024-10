Rømmingen skjedde ifølge forelegget fra Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter natt til 29. oktober i forbindelse med at et slakteskip hadde lagt til ved merden.

Det var først i 18 tiden samme dag at hullet i merden ble oppdaget, etter at en lokal fisker hadde varslet Aller Aqua.

– Blant de rømte laksene var det kjønnsmoden oppdrettslaks og laks med påvist sykdom, og det skjedde i gyteperioden for villaks, i Sognefjorden, med allerede truet laksebestand, hvilket medførte fare for betydelig miljøskade, skriver statsadvokat Benedicte Hordnes.

Statsadvokaten opplyser i en pressemelding at Aller Aqua ikke har vedtatt forelegget, og at saken om kort tid vil bli oversendt retten for berammelse.