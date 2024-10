Trumps McDonalds-stunt skaper trøbbel for restauranten

Trump byttet ut dressjakken med forkle da han forrige uke tok på seg en svært midlertidig rolle som McDonald's-ansatt i vippestaten Pennsylvania.

Det hele var del av et valgkampstunt for Republikanerne, men har ført til konsekvenser for den aktuelle McDonald's-sjappa i Philadelphia. For siden Trumps frityr-debut har det strømmet inn med dårlige anmeldelser av restauranten.

Det har faktisk blitt så ille at plattformen Yelp, der brukere kan anmelde ulike restauranter, har måttet stenge anmeldelsene.

– Kundeservicen er en spøk, skriver en bruker.

– En senil gammel mann sølte selvbruningskrem på min pommes frites og brukte ikke hansker, skriver en annen.

Av 104 anmeldelser ga 76 av dem den aktuelle McDonald's-restauranten én stjerne. Til tross for de dårlige anmeldelsene og bismaken det gir restauranten, anses Trumps besøk stort sett som et vellykket valgkampstunt for Republikanerne.

(NTB)